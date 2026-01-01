Посылка с маркетплейса стоила жителю Прикамья 1 млн рублей Соликамца обманули мошенники Поделиться Твитнуть

В полицию Соликамска обратился пожилой мужчина, ставший жертвой мошенничества. Он сообщил, что ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей маркетплейса. Звонившая сказала, что на имя мужчины пришла посылка, и курьер готов доставить её по указанному адресу. Мужчина согласился и продиктовал код из SMS.

Вскоре после этого он начал получать сообщения о несанкционированных операциях по своим счетам. Попытавшись разобраться в ситуации, он позвонил по номеру «горячей линии», указанному в одном из SMS. На другом конце провода ему сообщили, что его сбережения были похищены, но пообещали помочь в их возврате.

Испугавшись, мужчина доверился лжесотруднику ФСБ, с которым общался по видеосвязи. В результате он снял все свои деньги, более 1 млн руб., и перевёл их на «безопасный счёт», следуя инструкциям. Только спустя некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

