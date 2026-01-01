В Прикамье прощаются с погибшим на СВО боевым офицером Владимиром Пискуновым Поделиться Твитнуть

фото: jannoon028

freepik.com

В зоне СВО погиб капитан Владимир Пискунов, сообщили в администрации ЗАТО Звёздный и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Владимир Валентинович родился 10 февраля 1960 года в Выборге Ленинградской области. В 1980 году окончил Выборгское авиационное техническое училище им. маршала авиации Жаворонкова. После этого работал бортовым техником вертолета МИ-8 до 1983 года.

С июня 1983 года Владимир Пискунов служил бортовым техником-стрелком в 159-й отдельной вертолетной эскадрилье войсковой части 93413. В 1997 году был уволен в запас в звании капитана по сокращению штата.

В ноябре 2023 года Владимир Валентинович заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в специальной военной операции.

21 сентября 2024 года капитан Пискунов, возглавляя 4 штурмовой взвод 1 штурмовой роты войсковой части 34492, вместе с другими членами штурмовой группы направился к позициям противника. В районе Дзержинска Донецкой Народной Республики под артиллерийским огнём ВСУ он погиб.

Прощание с Владимиром Пискуновым проходит 13 февраля с 11:00 во Дворце культуры ЗАТО Звёздный (ул. Ленина, 10).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.