За сутки в Прикамье потушили семь пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За сутки, 12 февраля, в Пермском крае удалось потушить семь пожаров. Из них три возгорания произошли в Перми, а по одному — в Пермском, Соликамском, Горнозаводском и Чернушинском муниципальных округах. В результате этих пожаров никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний накануне на территории Пермского края работали 284 профилактические группы, в которые входили 636 человек. Они провели 3056 обходов жилых домов, инструктировали по мерам пожарной безопасности 4866 человек, раздали 3979 листовок с информацией о пожарной безопасности.

В МЧС просят при обнаружении признаков пожара немедленно сообщать об этом по телефонам «01», «101» или «112».

