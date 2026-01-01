В Перми в ходе рейда на остановке «Борцов революции» выявили 36 безбилетников Они привлечены к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми утром на остановке «Борцов революции» в Ленинском районе контролеры МКУ «Гортранс» провели рейд и выявили 36 пассажиров без билетов. Проверялись маршруты № 2, 6, 15, 20, 33, 41, 52, 53 и 60.

Представители департамента транспорта администрации Перми напоминают, что справедливое использование общественного транспорта начинается с оплаты проезда. Полная и своевременная оплата позволяет сохранить льготы, обновить автобусный парк и обеспечить комфортные поездки для всех горожан. Нелегальный проезд наносит ущерб добросовестным пассажирам и бюджету города.

Некоторые нарушители отказались предъявить паспорт по требованию контролера для составления акта. Чтобы установить их личности и привлечь к ответственности, были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Все безбилетные пассажиры были привлечены к административной ответственности. Наказание за это нарушение составляет 2500 руб., а при повторном нарушении — 5 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.