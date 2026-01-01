Почти 330 тысяч пермяков проверили репродуктивное здоровье в 2025 году Специальная диспансеризация проводится для жителей 18-49 лет Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По итогам 2025 года диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья в Пермском крае прошли 329 679 человек, из них около 216 тыс. женщин и более 114 тыс. мужчин. Об этом сообщили в минздраве региона. В ведомстве напомнили, что в рамках этого профилактического мероприятия обследуются жители 18-49 лет. Цель диспансеризации — выявить ранние признаки заболеваний и факторов риска, которые могут негативно сказаться на зачатии, беременности и родах.

В Пермском крае для повышения доступности обследований лиц с бесплодием и для улучшения репродуктивного здоровья населения функционируют 18 межрайонных кабинетов охраны репродуктивного здоровья и Центр охраны здоровья семьи и репродукции при Пермской краевой клинической больнице. Направление в Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции выдаёт лечащий врач из поликлиники или женской консультации по месту жительства.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно в любой поликлинике, независимо от прикрепления полиса ОМС. С 2025 года диспансеризация репродуктивного здоровья проводится в рамках национального проекта «Семья».

