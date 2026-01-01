Пермские прыгуны с трамплина завоевали серебряные медали на чемпионате России Поделиться Твитнуть

Евгений Климов и Ксения Каблукова завоевали серебряные медали на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края.

Климов набрал 256,4 балла, уступив лишь Даниилу Садрееву, который получил 267,8 баллов. Каблукова тоже показала отличный результат, набрав 267,8 балла и уступив лишь Александре Кустовой, которая заняла первое место с результатом 207,8 балла.

Ещё одна пермская спортсменка София Рогалёва остановилась в шаге от пьедестала, заработав 187,8 балла. Соревнования проходят в Нижнем Тагиле, и впереди участников ждут командные соревнования и выступления на больших трамплинах.

