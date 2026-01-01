УНИКС одержал победу над пермской «Пармой» Игра была напряженной до самого конца Поделиться Твитнуть

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС в Казани победил пермскую «Парму» со счетом 74:72.

Игра была напряженной до самого конца. За полторы минуты до финальной сирены счёт был равным — 70:70.

Самым результативным игроком «Пармы» стал Лев Свинин, который набрал 17 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

Тренер пермяков Евгений Пашутин назвал матч очень жёстким и контактным. Все четверти проходили примерно в равной борьбе, с разницей в одно-два очка.

«Наша защита улучшилась. Мы помним первую игру с УНИКСом, когда разница была почти 30 очков. Сейчас мы стали больше понимать друг друга, взаимодействовать, чувствовать партнёров. Нам не хватает опыта в концовках, но мы работаем на тренировках и будем продолжать. Позитивный момент в том, что боролись, выиграли подбор, не уступали физически. УНИКС сильная команда, но нам нужно как можно быстрее исправлять ошибки, бороться и идти к нашей цели — попасть на пятое место или в четвёрку», — прокомментировал Пашутин.

Следующий матч «Парма» проведёт на домашнем паркете против БК «Локомотив-Кубань».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.