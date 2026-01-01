Более половины продавцов в Перми для продвижения товаров выбирают площадки E-com Наибольшее количество продаж им приносят сайты с объявлениями Поделиться Твитнуть

Эксперты «Авито» и «Авито Товаров» провели опрос, чтобы узнать, как пользователи продают и продвигают новые продукты. В Перми 55% продавцов предпочитают использовать сайты с объявлениями для продвижения своих товаров. Для большинства опрошенных (66%) эти площадки стали основным каналом продаж, поскольку они заключили больше всего сделок за последние три месяца.

Примерно 58% респондентов продают товары на «Авито», 16% планируют начать в ближайшее время. Чаще всего пермяки продают там новую одежду, обувь и аксессуары (51%), товары для дома и ремонта (43%), электронику и гаджеты (41%), а также детские товары (29%). Товары для хобби и спорта предлагают 28% продавцов, автотовары и запчасти — 24%, бизнес-оборудование и инструменты — 17%, товары для здоровья и красоты — 14%.

Выбор категорий товаров зависит от пола продавцов: мужчины чаще реализуют электронику и гаджеты (46%), а также автотовары и запчасти (28%). Женщины, в свою очередь, предпочитают одежду, обувь и аксессуары (62%) и детские товары (33%).

Продавцы новых товаров в Перми используют различные каналы сбыта, но основным остается электронная коммерция — её выбрали 83% опрошенных. Социальные сети используют 25% продавцов, мессенджеры — 22%, поисковые системы — 11%, картографические сервисы — 6%, а офлайн-каналы — всего 3%.

Для продвижения товаров пермские продавцы чаще всего выбирают площадки электронной коммерции — этот вариант указали 69% опрошенных. Мессенджеры используют 31%, социальные сети — 28%, поисковые системы и картографические сервисы — по 8%, а офлайн-каналы — лишь 3%.

Среди продавцов, использующих платные инструменты продвижения, наиболее популярны сайты с объявлениями — их выбрали 41% респондентов. Социальные сети используют для продвижения 19%, мессенджеры и картографические сервисы — по 15%, поисковые системы и офлайн-каналы — по 8%. Треть продавцов (29%) не применяет платные методы продвижения.

Большинство пермских продавцов (66%) отметили, что наибольшее количество продаж им приносят сайты с объявлениями. На втором месте по популярности — социальные сети (30%), затем идут мессенджеры (11%), офлайн-каналы (8%) и поисковые системы (7%).

