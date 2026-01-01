В Перми состоялись похороны студента, найденного мёртвым в душевой общежития Поделиться Твитнуть

фото погибшего из соцсетей опубликовано на сайте perm.aif.ru

12 февраля в Перми состоялась церемония прощания со студентом, тело которого было обнаружено в душевой одного из пермских техникумов. По предварительным данным, подростку внезапно стало плохо, и он провёл несколько часов под струями горячей воды.

На похоронах присутствовали его родные, друзья, однокурсники и соседи.

«Это был шок для всех живущих в общежитии, даже тех, кто не знал его лично. Тяжелее всего его соседу — ходит никакой, это и понятно. И студенты, и преподаватели стараются не поднимать эту тему», — рассказал сайту perm.aif.ru знакомый погибшего.

Напомним, сотрудники Следственного комитета начали проверку по данному факту. После осмотра места происшествия и допроса проживающих в общежитии следователи предварительно пришли к выводу, что смерть подростка не была результатом криминального деяния.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.