В Перми обсудили перспективы развития энергетической отрасли региона С визитом в краевой столице находится глава «Т Плюс» Павел Сниккарс

Фото: ПАО "Т Плюс"

На площадке Пермской ТЭЦ-9 состоялась пресс-конференция ПАО «Т Плюс», в ходе которой генеральный директор компании Павел Сниккарс встретился с журналистами. Руководитель энергохолдинга подвёл итоги реализации программы увеличения мощности на ТЭЦ-9, будущее обновление ТЭЦ-14 и оценил текущее состояние сетевого хозяйства Перми.

По словам гендиректора, модернизация Пермской ТЭЦ-9 позволила значительно снизить затраты на топливо и повысить экономичность электростанции. Благодаря новым технологиям уровень потребления ресурсов снизился примерно на 20%. Установленные в последние годы современные газовые турбины обеспечивают надежное электроснабжение трех крупных районов города — Индустриального, Дзержинского и Ленинского.

Сниккарс особо подчеркнул важность перехода к комбинированному режиму выработки тепла и электричества, отметив высокую степень готовности новой техники к работе даже в условиях высоких нагрузок.

Ключевой темой обсуждения стало обновление другой крупной городской электростанции — ТЭЦ-14.

Гендиректор подтвердил начало внедрения уникальной отечественной разработки — первой российской газовой турбины ГТЭ-65.1. Проект реализуется поэтапно и предусматривает установку паровой составляющей с котлом-утилизатором. Как объяснил Павел Сниккарс, целью является создание надежной системы, способной покрыть потребности населения и промышленности города. Этот масштабный проект запланирован до 2031 года и предполагает внедрение передового российского оборудования.

Опираясь на собственные исследования и экспертизу компании, Павел Сниккарс заявил о намерениях расширить применение отечественных технологий в аналогичных проектах по всей стране. Турбина ГТЭ-65.1 потенциально сможет стать базовым оборудованием для многих регионов страны.

По словам Сниккарса, «Т Плюс» заключил соглашение с крупным пермским предприятием о подключении к одной из пермских ТЭЦ нового производства.

Дополнительные мощности по выработке тепла составят примерно 150 Гкал в час. Планируется, что данный проект будет реализован в 2027 году. Детали проекта он не раскрыл.

