В Пермском крае откроют три очные площадки для сдачи нормативов ТехноГТО Сессия стартует в марте Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Три образовательных учреждения в Пермском крае получили право открыть первые очные площадки для проведения нормативов по технологической грамотности в 2026 году. Это Пермский финансово-экономический колледж (филиал Финансового университета при Правительстве РФ), Академическая школа информационных технологий и Школа креативных индустрий Пермского музыкального колледжа.

Очные площадки будут принимать участников и вручать золотые значки ТехноГТО, которые дают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Программа ТехноГТО входит в состав Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ в партнерстве с Президентской платформой «Россия — страна возможностей», при поддержке Движения Первых и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Как сообщили организаторы, по итогам отбора в 2026 году право на создание площадок получили 124 образовательных учреждения в 52 регионах. К федеральной сети площадок ТехноГТО присоединяются еще 124 образовательных учреждения, что расширяет географию проекта до 62 регионов.

Весенняя сессия сдачи нормативов на золотые значки ТехноГТО начнется в марте 2026 года. Для участия в очной сдаче участнику нужно успешно выполнить пять или более онлайн-нормативов на сайте technogto.kruzhok.org, показав глубокие знания в различных технологических областях. На втором этапе участникам предстоит подтвердить свои знания на практике. Золотой значок ТехноГТО присуждается за успешное выполнение двух очных нормативов по любому направлению.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.