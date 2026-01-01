С начала года из Прикамья в Китай отправлено 826 кубометров клеёной фанеры Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

С 1 января по 11 февраля из Пермского края в КНР было отправлено 826,2 кубических метра клеёной фанеры. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора Кировской области, Удмуртской Республики и Пермского края.

6 февраля сотрудники ведомства провели фитосанитарную проверку 172,2 кубометров фанеры, предназначенной для отправки в Китай.

Анализы, проведенные в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», подтвердили отсутствие вредных организмов в продукции, что соответствует фитосанитарным требованиям Китайской народной республики.

