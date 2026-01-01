В Прикамье в 2025 году на производстве погибли 11 человек
Ещё 54 умерли в результате непроизводственных несчастных случаев
Как сообщили в Государственной инспекции труда Пермского края, в течение 2025 года в регионе было проведено расследование 67 производственных и 63 непроизводственных несчастных случаев.
47 производственных инцидентов имели тяжелые последствия; 11 завершились летальным исходом; 9 случаев были групповыми.
Среди непроизводственных несчастных случаев (произошедших во время междусменного отдыха, при следовании на работу на общественном транспорте или при возвращении домой и пр.) 54 привели к гибели людей; 9 имели тяжелые последствия.
Наибольшее число производственных травм зафиксировано в обрабатывающей промышленности (34 случая).
Основные причины травматизма: падение с высоты — 40%; воздействие движущихся, разлетающихся или вращающихся предметов, машин и т.д. — 22%; падение, обрушение или обвал предметов, материалов, земли — 12%.
Среди наиболее частых причин несчастных случаев выделяются нарушение технологического процесса — 27%; неудовлетворительная организация работ — 15%; нарушение трудовой дисциплины — 10%.
