Жительницу Прикамья завалило снегом
Ей помогли выбраться пожарные
В с.Нердва Карагайского округа огнеборцы огнеборцы 64-й пожарной части 23 отряда противопожарной службы помогли женщине, упавшей с крыши дома и оказавшейся под завалами. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Как выяснилось, местная жительница вызвала медиков, но они не могли пройти к пострадавшей, так как её собака, немецкая овчарка, никого не подпускала к хозяйке.
По прибытии караула к месту вызова пожарные помогли загнать собаку в будку и удерживали её. Испуганную женщину извлекли из снежного завала и передали сотрудникам скорой помощи.
