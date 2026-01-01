Жительницу Прикамья завалило снегом Ей помогли выбраться пожарные Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края

В с.Нердва Карагайского округа огнеборцы огнеборцы 64-й пожарной части 23 отряда противопожарной службы помогли женщине, упавшей с крыши дома и оказавшейся под завалами. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Как выяснилось, местная жительница вызвала медиков, но они не могли пройти к пострадавшей, так как её собака, немецкая овчарка, никого не подпускала к хозяйке.

По прибытии караула к месту вызова пожарные помогли загнать собаку в будку и удерживали её. Испуганную женщину извлекли из снежного завала и передали сотрудникам скорой помощи.

