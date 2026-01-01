В Прикамье на 17,8% сократилось количество выданных потребкредитов Это один из самых высоких показателей по регионам РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года в Пермском крае было выдано 26,7 тыс. потребительских кредитов, что на 17,8% меньше по сравнению с декабрем 2025 года (32,5 тыс.). Тенденция сокращения выдачи потребкредитов в регионах РФ наблюдается уже третий месяц подряд.

Наиболее значительное сокращение числа выданных потребкредитов среди этих регионов в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го произошло в Кемеровской (-18,1%) и Омской (-17,9%) областях, Пермском крае (-17,8%), Самарской области (-16,6%), Санкт-Петербурге (-16,5%) и Москве (-16,1%).

«Выдача потребительских кредитов остается на низком уровне, — подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это обусловлено снижением спроса на кредиты и ухудшением качества заявок. В результате банки ограничивают выдачу кредитов, ориентируясь на заемщиков с хорошей кредитной историей и показателем долговой нагрузки (ПДН) не более 50%. Потенциальным заемщикам следует внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы не ухудшать её».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.