ИП в Перми по иску прокуратуры лишился 3,8 млн рублей

Прокуратура Пермского края

Решением Арбитражного суда Пермского края удовлетворено исковое заявление прокуратуры Прикамья к индивидуальному предпринимателю о признании ничтожной сделкой перевода денежных средств со счета в кредитной организации на единый налоговый счёт ИП. Перечисленные денежные средства (более 3,8 млн руб.) будут переданы в доход Российской Федерации.

Как рассказали в надзорном органе, основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств. При отказе кредитной организации произвести операцию по переводу денег со счета предпринимателя в связи с наличием признаков недобросовестного поведения, ИП решил перевести их на единый налоговый счет. В дальнейшем он обратился в налоговый орган с заявлением о возврате ему переведенных денег.

Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.









