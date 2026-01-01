В Перми разработали первую в России программу для борьбы с сезонной аллергией Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Поллиноз — сезонная аллергия на пыльцу растений, которая затрагивает до четверти населения мира. В России проблема становится хронической из-за длительного периода пыления, особенно в южных регионах. Традиционные календари цветения теряют эффективность из-за климатических изменений. Ученые Пермского политеха, НИУ ВШЭ и ПГФА создали первую в России модель на основе нейросетей, которая анализирует динамику пыления и прогноз погоды для предотвращения дефицита лекарств. Модель учитывает местные метеоданные и данные аэропалинологического мониторинга, позволяя точно предсказывать пики пыльцы и потребность в антигистаминных препаратах. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Система анализирует, как погодные условия влияют на выброс пыльцы и спрос на лекарства, и дает прогноз на несколько дней вперед. Тестирование показало достоверность прогноза концентрации пыльцы березы на уровне 92%.

Модель позволяет аптекам заранее планировать закупки, исключая дефицит лекарств и повышая качество жизни аллергиков.

