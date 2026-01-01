Жителей Прикамья предупредили о сильных снегопадах с ветром 13 февраля Поделиться Твитнуть

фото: ArthurHidden

freepik.com

Согласно информации Пермского ЦГМС, утром и днем 13 февраля в некоторых районах Прикамья ожидаются сильные снегопады, что может привести к образованию снежных заносов на дорогах. Также прогнозируются порывы ветра силой 15-17 метров в секунду. В связи с этим возможны повреждения линий электропередачи, сбои в работе коммунальных служб, заторы и увеличение числа ДТП.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует не находиться вблизи ЛЭП, при возникновении аварий на электросетях обесточить все подключенные электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности, избегать приближения к крышам зданий, с которых может сойти снег, и не допускать нахождения детей в таких местах.

«Перед входом в здание необходимо внимательно осматривать крыши на предмет наличия снега, наледи или сосулек», — советуют спасатели.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службы экстренного реагирования: со стационарного телефона — «01», с мобильного — «101» или «112», звонок бесплатный.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.