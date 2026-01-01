Жительница Удмуртии устроила два дебоша в пермском аэропорту Поделиться Твитнуть

фото: Транспортная полиция

В Перми транспортные полицейские привлекли к ответственности 43-летнюю жительницу Глазова, которая дважды устраивала дебоши в аэропорту Большое Савино. Оба инцидента произошли в нетрезвом состоянии женщины, подчеркнули в пресс-службе полицейского ведомства.

Первый раз нарушительница попала в поле зрения правоохранителей 8 февраля в 04:30. Во время регистрации на рейс в Сочи женщина начала конфликтовать с окружающими, используя нецензурную лексику. Причиной конфликта стала её ручная кладь, которая не соответствовала требованиям калибратора.

Спор с представителями авиакомпании перерос в брань, направленную на сотрудников аэропорта и пассажиров. Несмотря на требования полиции вести себя спокойно, женщина отказалась подчиниться. В результате её сопроводили в служебное помещение для составления протокола об административном правонарушении.

В служебном помещении женщина продолжала скандалить, отказывалась выполнять требования полицейских и пыталась покинуть отделение без разрешения. В итоге её пришлось обезвредить с помощью наручников.

По ст. 20.1 КоАП РФ на женщину составили протокол и поместили ее в специальное помещение для задержанных. На следующий день ее доставили в суд, где, учитывая уже проведенное время в камере, назначили штраф.

Однако женщина не сделала выводов из предыдущего инцидента и 10 февраля около 07:00 вновь прибыла в аэропорт для полёта в Сочи. На этот раз она была в состоянии сильного алкогольного опьянения, что вызвало претензии со стороны работников авиационной безопасности и авиакомпании.

Женщина снова начала скандалить, оскорблять окружающих и не реагировала на замечания. Её снова доставили в линейный отдел МВД, где составили два протокола: за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Экспертиза показала, что в крови женщины содержалось 1,38 мг/л этилового спирта.

После второй ночи в специальном помещении для задержанных женщину вновь доставили в суд. Ей назначили повторные штрафные санкции.

