Пермское УФАС пресекло незаконное взимание платежей за тепло в Кудымкаре С жителей брали по 6 тысяч за проверку готовности отопительных систем к зиме Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС вынесло предупреждение ООО «Кудымкарские тепловые сети» за незаконное взимание платежей за тепло с местных жителей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Её специалисты выявили, что компания незаконно взимала с жителей Кудымкара по 6 тыс. руб. за проверку готовности отопительных систем к зиме. По закону, подготовка к отопительному сезону должна осуществляться теплоснабжающей организацией в рамках установленных тарифов, без дополнительных сборов с потребителей. УФАС усмотрело в действиях компании нарушение антимонопольного законодательства и потребовало прекратить незаконные поборы.

После получения предупреждения поставщик тепла прекратил взимание этих платежей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.