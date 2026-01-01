Дмитрий Махонин поручил минобру Прикамья активнее вовлекать предприятия в проект «Профессионалитет» Чтобы образовательные учреждения готовили специалистов, соответствующих потребностям экономики края Поделиться Твитнуть

В четверг, 12 февраля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с исполняющей обязанности министра образования и науки региона Натальей Зверевой. В ходе беседы обсуждались итоги работы министерства за 2025 год и планы на 2026-й.

Дмитрий Махонин отметил, что за последние годы возведено 70 объектов в сфере образования, и впереди ещё более значимые проекты, включая межвузовский кампус. Также важно ремонтировать школы в рамках президентской программы и развивать дополнительное образование, которое помогает ребятам определиться с будущей профессией и подготовить кадры для приоритетных отраслей.

Наталья Зверева акцентировала внимание на создании условий, при которых молодые люди будут учиться и работать в Пермском крае. Она отметила, что в регионе продолжают модернизировать и ремонтировать образовательные учреждения, оснащать их современным оборудованием. В школах появляются новые лаборатории, медиацентры, музеи и центры детских инициатив. Это помогает обеспечить качественное образование и раскрыть потенциал каждого ребёнка.

В прошлом году в Пермском крае были построены три школы и три детских сада, а также новые мастерские и общежитие для студентов среднего профессионального образования. Кроме того, отремонтировано 16 объектов, включая центр «Муравейник». Межвузовский кампус в Перми готов уже на 11%.

На 2026 год запланированы строительство трёх школ, пяти детских садов и восьми объектов среднего профессионального образования, включая общежития, мастерские, лаборатории и спортзал.

Наталья Зверева также отметила, что в регионе создана широкая сеть центров дополнительного образования для детей. 95% школьников имеют возможность посещать такие учреждения. В Пермском крае работают 135 центров «Точка роста», которые ежегодно посещают около 50 тыс. детей. Кроме того, функционируют пять школьных технопарков «Кванториум» и семь центров цифрового образования «ИТ-куб».

Особое внимание уделяется практико-ориентированному образованию в системе среднего профессионального образования. Ежегодно в рамках проекта «Профессионалитет» открываются новые образовательные кластеры. В 2025 году были созданы кластеры «Химическая промышленность» и «Туризм и сфера услуг» (всего в регионе действует 12 кластеров). В этом году планируется открытие кластеров «Горнодобывающая отрасль» и «Радиоэлектроника».

Для поддержки студентов и молодых ученых с этого года предусмотрены выплаты для 60 студентов, обучающихся по целевым направлениям в приоритетных педагогических направлениях, таких как математика, физика, химия, биология и информатика.

По итогам встречи Дмитрий Махонин поручил Министерству образования и науки Пермского края активнее привлекать предприятия региона к участию в федеральной программе «Профессионалитет», чтобы образовательные учреждения готовили квалифицированных специалистов, соответствующих текущим потребностям экономики края и отраслевых производств.

