Экс-мэр Перми Аркадий Каменев увеличил долю в компании по продаже тортов И сообщил о планах по расширению бизнеса

Аркадий Каменев / фото: Пермский архив

Аркадий Каменев стал владельцем 47,5% доли в ООО «Кондитерская Карамель», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Ранее ему принадлежало 30% акций этой компании. Его партнер Иван Овчинников контролирует оставшиеся 52,5%.

«Кондитерская Карамель» реализует торты, пирожные и выпечку через 30 магазинов в Перми. По итогам 2024 года выручка компании составила 4,136 млн руб., а чистая прибыль — 339 тыс. руб.

Аркадий Каменев был мэром Перми с 2000 по 2005 год. На данный момент он владеет долями в четырёх компаниях из различных секторов экономики. Крупнейшей из них является «Упакс-Юнити», которая занимается производством пластиковой посуды и изделий из пластика. В 2024 году чистая прибыль этой компании достигла 856,8 млн руб.

Каменев рассказал изданию, что увеличение доли в «Кондитерской Карамели» связано с планами по расширению бизнеса. Он и его партнер намерены открыть больше магазинов.

