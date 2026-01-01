В Прикамье похоронили участника СВО Руслана Шаламова Он погиб, не прослужив и двух месяцев Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В Александровске проводили в последний путь бойца СВО Руслана Шаламова. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Руслан Шаламов родился 2 марта 1999 года в Яйве. До 8 класса он жил в Александровском районе, а затем вместе с мамой переехал на постоянное место жительства в город Заречный Свердловской области. Там он закончил школу. Руслан увлекался боксом и имел I юношеский разряд.

В конце октября 2024 года он принял решение пойти на военную службу по контракту, а 1 декабря погиб, выполняя боевое задание в зоне СВО.

Фото: администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.