В Прикамье похоронили участника СВО Руслана Шаламова
Он погиб, не прослужив и двух месяцев
В Александровске проводили в последний путь бойца СВО Руслана Шаламова. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации на официальной странице в соцсетях.
Руслан Шаламов родился 2 марта 1999 года в Яйве. До 8 класса он жил в Александровском районе, а затем вместе с мамой переехал на постоянное место жительства в город Заречный Свердловской области. Там он закончил школу. Руслан увлекался боксом и имел I юношеский разряд.
В конце октября 2024 года он принял решение пойти на военную службу по контракту, а 1 декабря погиб, выполняя боевое задание в зоне СВО.
Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
