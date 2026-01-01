Андрей Исаев: при поддержке «Единой России» трудоустроены 580 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Среди них — почти 7 тысяч участников СВО и 17 тысяч людей с инвалидностью, сообщил координатор партпроекта «Моя карьера с Единой Россией», замруководителя фракции партии в Госдуме

Всего в мероприятиях партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» приняли участие 1,6 миллиона человек, сообщил Андрей Исаев на селекторном совещании по итогам реализации партпроекта. В нём приняли участие сенаторы, представители профильных министерств, предприниматели, регионы.

«За период 2023—2025 годов состоялось 190 тысяч мероприятий, они охватили более пяти миллионов человек. В общей сложности содействие в трудоустройстве получили 1,3 миллиона человек», — рассказал координатор партпроекта.

В числе регионов-лидеров по количеству мероприятий в 2025 году: Республика Башкортостан (почти 14 тысяч), Пермский край (более 8 тысяч) и Москва (почти 7 тысяч).

Партпроекты «Моя карьера с Единой Россией» и «Российское село» активно работают по трудоустройству, в первую очередь, ветеранов СВО на предприятиях агропромышленного комплекса, подбирают вакансии, позволяющие обеспечить достойный уровень оплаты труда.

В 2025 году лидерами по количеству трудоустроенных бойцов стали: Ямало-Ненецкий автономный округ (402 человека), Ростовская область (349) и Новосибирская область (304).

С «Молодой Гвардией» партпроект реализует профориентационные программы для молодёжи, включая профтуры, консультации и формат наставничества. За каждым обратившимся закрепляются наставники: работодатели, бизнесмены, депутаты, помогающие определиться с карьерным направлением.

Андрей Исаев отметил, что создание условий для занятости людей с ограниченными возможностями здоровья является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры».

«В Пермском крае выстроена комплексная система взаимодействия по вопросам занятости населения. Региональное отделение партии ведет эту работу совместно с краевым Центром занятости населения, представителями работодателей и общественными организациями. Кроме того, к диалогу подключены профильные министерства, команды ассоциаций и партийные проекты. Такой консолидированный подход позволяет оперативно реагировать на запросы жителей и достигать хороших результатов в трудоустройстве. Работа будет продолжаться», – говорит руководитель регионального исполкома партии, координатор партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» Станислав Швецов.

