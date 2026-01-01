С Байконура запущена ракета с пермскими двигателями Она выведет на орбиту спутник для системы «Электро» Поделиться Твитнуть

скриншот видео

С космодрома Байконур 12 февраля состоялся успешный запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М», которая вывела на орбиту космический аппарат «Электро-Л» №5.

На первой ступени ракеты сработали шесть двигателей РД-276, произведённых на предприятии АО «Протон-ПМ» в Прикамье. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Эти двигатели обеспечили подъём 700-тонной ракеты и помогли ей преодолеть гравитацию Земли.

Спутник войдет в состав геостационарной гидрометеорологической системы «Электро», которая уже более десяти лет предоставляет непрерывный мониторинг погодных условий на территории России.

Предполагаемое время отделения космического аппарата составляет 6 часов 37 минут и 50 секунд после старта.

Данный запуск стал 430-м в истории ракеты «Протон». «Гордимся нашими предприятиями и земляками, которые трудятся в промышленной отрасли!» — прокомментировал глава Пермского края.

