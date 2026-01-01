В Перми выставили на продажу бывший ТЦ «Виват» Объект оценили в 450 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На торговой площадке «Авито» размещено объявление о продаже трехэтажного торгового центра в Перми, расположенного по адресу: ш. Космонавтов, 240. Общая площадь объекта составляет чуть более 6,8 тыс. кв. метров, а запрашиваемая цена — 450 млн руб., что эквивалентно 66 тыс. руб. за квадратный метр.

Согласно описанию, здание полностью арендовано представителями федеральных и региональных сетей. Объект оснащен всеми необходимыми инженерными коммуникациями, а земельный участок площадью 3,1 тысячи квадратных метров находится в собственности продавца. В объявлении отмечается, что ТЦ обеспечивает стабильный доход от аренды, при этом обладает значительным потенциалом увеличения доходности благодаря оптимизации состава арендаторов и развитию новой концепции использования пространства.

Ранее администрация Индустриального района Перми пыталась оспорить законность строительства объекта, подав иск с требованием признать его самовольной постройкой. Однако представители районных властей не явились на судебное заседание, а ответчик — индивидуальный предприниматель Абдусалим Каландаров, владеющий зданием, — не настаивал на рассмотрении дела по существу. В результате суд оставил иск без движения. Впоследствии департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми утвердил колерный паспорт для здания, поскольку оно расположено в пределах территории «Гостевого маршрута».

