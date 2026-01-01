«Уралкалий» стал партнёром Х Пермского экономического конгресса Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»

ПАО «Уралкалий» выступает партнером X Пермского экономического конгресса «Общественный капитал бизнеса: драйвер развития регионов», который проходит 12-13 февраля в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В конгрессе принимают участие представители федеральных и краевых органов власти, профильных министерств, ведущих вузов из Москвы, Екатеринбурга, Перми, промышленные эксперты. В рамках деловой программы конгресса обсуждаются актуальные вопросы экономического развития Перми и Пермского края, механизмы интеграции научных разработок в управлении бизнесом, демографические аспекты рынка труда, действие зелёной экономики в Пермском крае, другие актуальные проблемы.

С докладом на тему «Принципы зеленой экономики в работе промышленного предприятия» в первый день работы конгресса выступил Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти «Уралкалия», доктор экономических наук, профессор. Он рассказал о реализации различных инициатив для достижения целей устойчивого развития.

Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»:

Участие в конгрессе является важным шагом для укрепления роли бизнеса в развитии региона и позволяет не только расширить профессиональные горизонты и обменяться лучшими практиками, но и стать активным участником позитивных изменений в региональном развитии. Интеграция зеленой экономики в деятельность «Уралкалия» способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду при сохранении экономического роста и социального благополучия жителей территории присутствия.

