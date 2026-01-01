За месяц в Пермском крае выдача кредитных карт упала на 28,1% Это один из самых высоких показателей в РФ Поделиться Твитнуть

фото: jcomp

freepik.com

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года в Пермском крае было выдано 17,4 тыс. новых кредитных карт. Это на 28,1% меньше, чем в декабре 2025 года (24,2 тыс. карт).

В среднем по РФ объем лимитов по кредитным картам, выданным в январе 2026 года, по сравнению с декабрем 2025 года сократился на 27,4%.

Наиболее значительное снижение числа выданных карт было зафиксировано в Ставропольском крае (-28,2%), Пермском крае (-28,1%), Республике Башкортостан (-28,0%), Тульской области (-27,8%) и Санкт-Петербурге (-27,7%). В Москве количество новых выданных карт за месяц сократилось на 25%.

«В январе 2026 года число новых выданных кредитных карт в РФ впервые за долгое время опустилось ниже миллиона (до 0,94 млн ед.), — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это связано не только с сезонными факторами, но и с тем, что банки снижают свои риски, ужесточая требования к кредитным историям граждан. Потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы избежать ее ухудшения».

