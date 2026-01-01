Пермская телебашня включит красные огни в Международный день детей, больных раком Акция пройдёт 15 февраля Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

15 февраля в Перми пройдет акция в поддержку детей, страдающих онкологическими и другими серьёзными заболеваниями. В рамках этого мероприятия на главной телебашне города зажгут красную подсветку. Об этом сообщили в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ».

Акцию организует благотворительный фонд «Берегиня». С 18:00 до 00:00 телебашня на ул. Крупской будет подсвечена особым образом, выражая солидарность с больными детьми, их семьями, медицинскими работниками, благотворителями и волонтёрами.

По данным Росстата, в 2017 году Пермский край вошёл в список регионов, где дети чаще всего болеют раком. В статистике были представлены все виды заболевания.

