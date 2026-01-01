В Пермском крае цены на подержанные автомобили выросли на 3% Но некоторые модели заметно подешевели Поделиться Твитнуть

По данным экспертов «Авто.ру Бизнес», средняя стоимость подержанных машин в Пермском крае за январь 2026 года увеличилась до 1,09 млн руб. При этом некоторые востребованные модели, такие как Skoda, Volkswagen и Datsun, стали более доступными для покупателей.

Начало года на рынке подержанных автомобилей показало отличную от прошлогодней динамику. Дилеры снова активизировались, и их доля на рынке достигла 19% к концу января, что на 3% больше, чем в сентябре-октябре 2025 года. Также аналитики отмечают рост спроса со стороны потребителей — в январе он вырос на 6% по сравнению с декабрём.

Средняя цена подержанного автомобиля в Пермском крае увеличилась на 3% по сравнению с декабрём. Тем не менее, некоторые модели заметно подешевели. В январе сильнее всего снизились цены на Skoda Octavia (-6,9%, до 1,59 млн руб.), Volkswagen Jetta (-6,4%, до 1,08 млн руб.), Datsun on-DO (-6,3%, до 449 тыс. руб.), Renault Logan (-5,2%, до 342 тыс. руб.) и Lada XRAY (-3,4%, до 748 тыс. руб.).

