В Перми откроется выставка, посвящённая усадьбе первого шоколатье Урала Экспозиция «Дом, где жил Судоплатов» разместится в центре «Конфектория» Поделиться Твитнуть

19 февраля в музейно-туристическом центре «Конфектория» (Пермь, ул. Попова, 14/3), состоится открытие временной экспозиции «Дом, где жил Судоплатов» (0+).

Выставка будет посвящена судьбе городской усадьбы Владимира Судоплатова. Он был первым шоколатье Урала и владельцем конфектной фабрики «Кама», которая сегодня известна как Кондитерская фабрика «Пермская».

Основную часть экспозиции составят работы пермского скульптора Олега Филимонова. Он создает скульптуры из исторического лома, который нашёл на территории усадьбы Судоплатова перед сносом здания.

На открытии выставки выступят скульптор Олег Филимонов, кандидат исторических наук Нина Баяндина, исследовательница истории пермского купечества, и директор Кондитерской фабрики «Пермская» Борис Швайцер.

Напомним, в начале XX века на месте городской усадьбы Владимира Судоплатова находились особняк и конфектная фабрика «Кама». К сожалению, оба здания не сохранились. На территории особняка теперь пустырь, а на месте фабрики — торговый комплекс (ул. Петропавловская, 73а).

Особняк, построенный в «кирпичном» стиле архитектором Александром Турчевичем, отличался высокими потолками с классической лепниной, распашными дверями с латунными ручками, изразцовыми печами-голландками, узорчатой лестницей с перилами и зеркалами.

В советское время фабрику Судоплатова перестроили, и она вошла в состав Кондитерской фабрики «Пермская». В начале XXI века при застройке центра все производственные здания фабрики снесли. Современная фабрика «Пермская» с 2007 года расположена в Мотовилихинском районе Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.