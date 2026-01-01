Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Перми Наиболее востребованы сейчас стоматологи Поделиться Твитнуть

Сервис SuperJob проанализировал предложения по работе и выбрал наиболее привлекательные вакансии в Перми за февраль 2026 года.

Так, самые высокие зарплаты в городе сейчас предлагаются стоматологам-терапевтам — от 150 тыс. руб. в месяц. К этому добавляются оплата аренды жилья на первый месяц и компенсация расходов на переезд для тех, кто живет за пределами города.

На втором месте по уровню дохода — вакансии прорабов строительно-монтажных работ. Работодатели готовы платить от 135 до 162 тыс. руб. в месяц.

Третье место занимает вакансия ведущего бухгалтера. Здесь зарплата может достигать 120 тыс. руб., а также предусмотрены компенсации за занятия спортом, английским языком, консультации с психологом и медицинские услуги.

В список также вошла вакансия инженера по эксплуатации зданий. Работодатель предлагает зарплату от 108 тыс. руб. в месяц, премии и компенсацию расходов на питание.

В числе самых высокооплачиваемых профессий оказались специалисты из сферы здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также квалифицированные рабочие и водители.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске и Перми наибольшие зарплаты предлагают врачам.

Водители с доходом от 150 тыс. руб. в месяц востребованы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске и Омске.

Вакансии для квалифицированных рабочих с зарплатой более 150 тыс. руб. можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре и Омске.

