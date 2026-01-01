«Трезвую пробежку» в Перми отменили из-за недостатка участников Она планировалась на 23 февраля Поделиться Твитнуть

Представители общественной инициативы «Трезвая Пермь» сообщили об отмене запланированной на 23 февраля «Трезвой пробежки». В официальных аккаунтах организации уточняется, что решение было принято из-за низкой активности участников и недостаточного количества зарегистрировавшихся. Об этом пишет ВЕТТА.

Впервые «Трезвая пробежка» прошла в Перми 15 апреля 2012 года. С тех пор такие мероприятия стали традиционными и проводились несколько раз в год в дни праздников: 1 января, 23 февраля, летом, 11 сентября в Международный день трезвости и 4 ноября. Вместе с пробежками активисты регулярно организуют народные игры и другие спортивные активности на свежем воздухе.

Причины снижения интереса к мероприятию в текущем году организаторы не комментируют.

