В Перми разработали точную модель для портативных ПЦР-тестов Она позволит быстро и безошибочно диагностировать инфекции и генетические заболевания по ДНК/РНК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ученые Пермского политеха создали точную модель для портативных ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба вуза.

ПЦР — точный метод диагностики инфекций и генетических заболеваний по ДНК/РНК. Классический анализ занимает от нескольких часов до суток, поэтому разрабатываются портативные системы, такие как конвективная ПЦР, которая работает за 30—40 минут. При этом существующие модели часто приводят к ошибкам.

Ученые ПНИПУ создали компьютерную модель, учитывающую реальное поведение молекул ДНК как длинных нитей, способных смещаться к стенкам и двигаться из-за разности температур. Это позволило предсказать проблемы в конструкции чипов и улучшить их, обеспечив более точные и быстрые результаты.

Новая модель позволит инженерам спроектировать микрочипы без ошибок, что сократит время анализа до 15—20 минут и сделает ПЦР-системы компактными и надежными для использования в лабораториях и полевых условиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.