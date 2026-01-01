Ставку по семейной ипотеке в России привяжут к числу детей в семье А вузам дадут рекомендации для улучшения условий обучения студенток-матерей Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по изменению ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Об этом он заявил на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Им также были даны поручения:

— разработать меры по улучшению жилищных условий для семей с детьми до семи лет в приоритетном порядке;

— рассмотреть возможность льготной аренды жилья для семей с детьми;

— принять меры для поддержки и развития ясельных групп, включая негосударственные детские сады;

— направить в вузы рекомендации для улучшения условий обучения студенток-матерей;

— рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки государством для семей после рождения четвёртого ребенка и последующих детей (при этом сумма государственной поддержки не должна превышать 450 тыс. руб.)6

— подготовить поправки к законодательству для популяризации семейных ценностей в рекламных кампаниях.

