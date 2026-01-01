В Пермском крае предупредили о порывах ветра до 17 м/с Поделиться Твитнуть

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», утром и днем 12 февраля в некоторых районах Пермского края возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим метеорологическим прогнозом, в регионе возрастает вероятность всевозможных ЧС.

В ГУ МЧС по региону рекомендовали жителям держаться подальше от деревьев, различных конструкций и линий электропередачи, а также не парковать автомобили вблизи них.

При авариях на электросетях следует обесточить все подключенные электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности.

Водителям необходимо придерживаться установленного скоростного режима, избегать резких маневров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. Следует учитывать состояние дорожного покрытия.

В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.

