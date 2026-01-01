Инвесторы отказались от строительства металлопрокатного завода в Перми Текущая экономическая ситуация делает проекты в металлургической отрасли нерентабельными Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата принял решение исключить проект «Строительство металлопрокатного завода» из списка приоритетных. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В Агентстве инвестиционного развития Пермского края изданию заявили, что это решение обусловлено экономическими причинами.

Планировалось, что завод будет построен рядом с промплощадкой «Пермметалла» на участке площадью 3,3 га по ул. Героев Хасана, 80е. Инициатива принадлежала АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (НМЗ), его проект в 2023 году получил статус инвестиционного приоритетного проекта. Инвестиции в проект оценивались в 1,84 млрд руб., а запуск завода был запланирован на 2025 год.

Для реализации проекта было зарегистрировано ООО «Пермский металлопрокатный завод», единственным учредителем которого выступал НМЗ. Уставный капитал компании составлял 1 млн руб., а чистые активы — 1,9 млн руб. Генеральным директором ООО был назначен Вячеслав Кожевников, коммерческий директор и совладелец ОАО «Пермметалл».

Вячеслав Кожевников отказался предоставить комментарии по поводу сложившейся ситуации. В НМЗ на запрос не ответили.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что текущая экономическая ситуация негативно сказалась на металлургической отрасли, что делает новые проекты в этой сфере нерентабельными.

