В Перми маршруты №12 и 54 перейдут на больший класс автобусов Это произойдёт в апреле

Администрация Перми

Жители Перми жалуются на высокую загруженность автобусных маршрутов №12 и 54 , поэтому в городском департаменте транспорта приняли решение усилить их.

Сейчас проводятся подготовительные работы для замены автобусов с малого класса на большой.

Отмечается, что перевозчик иногда использует большие автобусы на этих маршрутах, но только как резервные. С апреля 2026 года они станут основными.

В Гортрансе напомнили, что в этом году для удобства пассажиров добавлены новые рейсы на маршрутах №11, 33 и 57. Также в первой половине года планируется увеличить количество рейсов на маршрутах №1, 4, 10, 13, 14 и 36, но все изменения будут вводиться постепенно по мере готовности техники и водителей.

