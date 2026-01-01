Мэр Перми поручил очистить дворы и придомовые территории от снега И назвал улицы, на состояние которых чаще всего жалуются жители Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин 11 февраля провёл заседание городского штаба по вопросам благоустройства. В обсуждении приняли участие главы районов, представители профильного департамента и подрядчики, которые обсудили задачи по уборке снега.

Выявлено, что некоторые дворы и проезды требуют дополнительной очистки и вывоза накопившихся снежных масс. В отдельных районах техника и рабочие не сработали оперативно, а в других случаях на процесс повлияли другие факторы. Особое внимание на заседании уделили участкам, на состояние которых чаще всего жалуются жители, таким как бульвар Гагарина, улицы Макаренко, Солдатова и Героев Хасана.

Комментируя итоги штаба, мэр отметил, с начала года объём вывезенного снега уже на 20% превышает показатели прошлого года, а количество задействованной техники и рабочих значительно увеличилось. Подрядчики активно работают, прилагая значительные усилия в сложных условиях. Тем не менее, всегда есть возможности для улучшения.

«Я поручил усилить работы по очистке дворов, придомовых территорий и внутриквартальных проездов. Также было решено перераспределить технику на проблемные участки и увеличить количество задействованных ресурсов. Следующий штаб также будет проведен лично, чтобы проконтролировать выполнение поставленных задач» — заявил Эдуард Соснин.

