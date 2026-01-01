Литр бензина в Прикамье за неделю подорожал на 16 копеек В ПФО по цене дизеля Пермский край удерживает лидерство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Росстат, с 3 по 9 февраля 2026 года в Пермском крае средняя стоимость бензина увеличилась до 65,04 руб. за литр. (+16 коп. по сравнению с предыдущей неделей)

Бензин марки АИ-92 подорожал на 14 коп. — до 61,80 руб. за литр. Цена на АИ-95 возросла на 16 коп. и теперь составляет 66,97 руб. Бензин марки АИ-98 стал дороже на 30 коп., его стоимость достигла 92,67 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 3 коп., и теперь оно стоит 77,48 руб. за литр.

По стоимости бензина Пермский край занимает второе место в ПФО, уступая Нижегородской области (65,25 руб. за литр), по цене дизеля Прикамье удерживает в округе лидерство.

По РФ с 3 по 9 февраля цены на бензин автомобильный выросли в 61 регионе, более всего в Ивановской области (+0,7%). Снижение цен зафиксировано в 9 субъектах Российской Федерации, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,8%) и Республике Дагестан (-1,5%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.