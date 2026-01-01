«Молот» проиграл «Нефтянику» в домашнем матче Счёт составил разгромные 8:1 в пользу гостей Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье»

Пермский хоккейный клуб «Молот» 11 февраля встретился в Перми с «Нефтяником» из Альметьевска в третьем матче домашней серии чемпионата ВХЛ.

Ещё до начала игры было понятно, что «Молоту» придётся крайне нелегко: «Нефтяник» занимал третье место в турнирной таблице, тогда как «Молот» — 11-е.

Первый период прошёл вничью — 0:0, после второго периода счёт составил 4:0 в пользу Альметьевска, и лишь в третьем периоде Игорь Зенчиков «размочил» счёт, но преимущество противника ещё увеличилось. Матч закончился со счётом 8:1.

Следующий матч «Молоту» предстоит 13 февраля против ХК «Челны», опять-таки на домашнем льду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.