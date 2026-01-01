Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми снова пройдет культурный забег RUTS Маршрут впервые организован в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми нынешним летом в третий раз пройдёт городской культурный забег RUTS (Russian Urban Trail Series).

Особенность RUTS в том, что здесь не соревнуются на скорость, наоборот, останавливаются прямо на дистанции, чтобы сделать фото и изучить интересные места. Маршрут трейла проходит через главные достопримечательности: музеи, театры, стадионы и рынки. В прошлом году участники забежали в Музей современного искусства PERMM, Театр-Театр, «Конфекторию», Дом-музей Дягилева, здание ж/д вокзала Пермь I и iMall «Эспланада».

В 2026 году организаторы впервые подготовили маршрут в Мотовилихе. Участникам предстоит преодолеть лестницу на Вышку, постоять на Красной площади, посмотреть на второй в стране памятник светофору, попробовать горячую шанежку и поймать дзен в Саду соловьёв.

Маршрут забега построен в два круга: малый — около 5 км и большой — около 10 км. Круги пересекаются так, чтобы можно было выбрать дистанцию на перекрёстке во время самого забега.

Старты организованы волнами. В каждой волне участники выбегают группами по 20-30 человек с небольшим интервалом. Первая волна — для самых быстрых, вторая волна для тех, кто бегает в среднем темпе, третья волна для новичков и медленных бегунов.

Организаторы готовят новый аудиогид с рассказом о каждой достопримечательности на маршруте, который можно включить прямо во время забега. Старт забега пройдет вечером, в атмосфере летних белых ночей.

Кроме Перми, RUTS проходит и в других российских городах, но только в Перми он организован в вечернее время.

Регистрация на забег уже открыта на сайте ruts.run.

Забег пройдёт 6 июня.





