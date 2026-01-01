Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми создаётся молодёжный оркестр Основу составят русские народные инструменты Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

При Пермской краевой музыкальной школе планируется создание молодежного оркестра русских народных инструментов. Предполагается, что оркестр будет работать на постоянной основе: в течение учебного года будут проходить две репетиционные сессии, и каждая завершится концертом и серией мастер-классов. В качестве солистов смогут выступать учащиеся и студенты Перми и Пермского края, обучающиеся не только на народных инструментах, но и на академических — струнных, духовых, ударных.

Планируется пригласить к сотрудничеству мэтров исполнительства на народных инструментах Михаила Тоцкого и Андрея Горбачёва.

Михаил Яковлевич Тоцкий — солист Карельской филармонии, дирижер Оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской филармонии, заслуженный артист России, заслуженный артист Карелии, лауреат Международного конкурса «Кубок Севера» (Петрозаводск). Играет на баяне и бандонеоне.

Андрей Александрович Горбачёв — заслуженный артист России, профессор, заведующий кафедрой гитары, домры и балалайки Российской академии им. Гнесиных (Москва). Играет на балалайке.

Проект поддержан грантом программы «Арт-резиденция» Центра по реализации проектов в сфере культуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.