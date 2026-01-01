Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль «ПроЭтно» состоится в Перми 1 августа Хедлайнером станет этногруппа из Уфы Поделиться Твитнуть

Фестиваль «ПроЭтно» (0+) в этом году пройдёт в Перми во второй раз. Его основным событием станет концерт с участием фольклорных и народных коллективов Пермского края и других регионов РФ.

Хедлайнером станет этно-группа «Йатаган» (Уфа) — вокально-инструментальный коллектив, квартет мультиинструменталистов, выступающий в жанрах World music и Folk music, исполняющий башкирскую народную, а также авторскую музыку.

Концерт состоится 1 августа на набережной Камы в Кировском районе.

Кроме того, в программе фестиваля музыкальные спектакли для семейной аудитории — постановки на основе фольклора Пермского края, включающие народные песни, танцы и элементы обрядов; мастер-классы по народным художественным промыслам Пермского края — практические занятия по ткачеству, вышивке, набойке по ткани, валянию, изготовлению национальных украшений; выставка-ярмарка изделий народных промыслов и этнографических костюмов; интерактивные площадки с народными играми и элементами обрядов; творческая лаборатория по современной интерпретации фольклорных мотивов — эксперименты с адаптацией народных узоров, мелодий и сюжетов к современным формам.

Все мероприятия для зрителей проводятся бесплатно. Организатор события — «ПермьКонцерт» при поддержке гранта программы «Арт-резиденция» Центра по организации проектов в сфере культуры.

