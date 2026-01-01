Спортсменка из Прикамья стала чемпионкой России в лыжном двоеборье Стефания Надымова успешно выступила на чемпионате в Чайковском Поделиться Твитнуть

На стартовавшем 11 февраля в Чайковском главном лыжном старте сезона спортсменка из Кудымкара заняла первое место в лыжном двоеборье чемпионата России: сначала не оставила шансов соперницам на трамплине, а затем уверенно удержала своё преимущество на десятикилометровой дистанции.

Мастер спорта России международного класса по лыжному двоеборью Стефания Надымова тренируется в Спортивной школе олимпийского резерва «Старт», её тренер — Денис Тишагин. Спортсменка — 12-кратная (а теперь уже 13-кратная) чемпионка России.

