Мэрия Перми передаст в собственность региона землю под краевой музыкальной школой Всего будет передано два участка общей площадью 607 «квадратов» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермская гордума рассмотрит проект документа, разрешающий администрации Перми передать два земельных участка на ул. Боровой из муниципальной в краевую собственность на безвозмездной основе. Их общая площадь составит 607 кв. м.

Речь идёт об объектах на ул. Боровой, з/у 16а площадью 502 кв. м и близлежащем участке площадью 105 кв. м. Они предназначены для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, а также общеобразовательных учреждений в отдельно стоящих объектах капитального строительства (школы, гимназии, прочие). Оба расположены рядом с краевой музыкальной школой.

«Планируемые к передаче земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования ГБПОУ «Пермская краевая специальная музыкальная школа». Здание краевой музыкальной школы расположено на соседнем к передаваемым земельном участке. После передачи планируется использовать земельные участки для уставных целей учреждения», — сообщили «Новому компаньону» в департаменте имущественных отношений администрации Перми.

В краевом минкультуры отметили, что данная процедура имеет формальный порядок, и новые объекты на этих участках не планируются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.