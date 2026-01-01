Мэрия Перми передаст в собственность региона землю под краевой музыкальной школой
Всего будет передано два участка общей площадью 607 «квадратов»
Пермская гордума рассмотрит проект документа, разрешающий администрации Перми передать два земельных участка на ул. Боровой из муниципальной в краевую собственность на безвозмездной основе. Их общая площадь составит 607 кв. м.
Речь идёт об объектах на ул. Боровой, з/у 16а площадью 502 кв. м и близлежащем участке площадью 105 кв. м. Они предназначены для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, а также общеобразовательных учреждений в отдельно стоящих объектах капитального строительства (школы, гимназии, прочие). Оба расположены рядом с краевой музыкальной школой.
«Планируемые к передаче земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования ГБПОУ «Пермская краевая специальная музыкальная школа». Здание краевой музыкальной школы расположено на соседнем к передаваемым земельном участке. После передачи планируется использовать земельные участки для уставных целей учреждения», — сообщили «Новому компаньону» в департаменте имущественных отношений администрации Перми.
В краевом минкультуры отметили, что данная процедура имеет формальный порядок, и новые объекты на этих участках не планируются.
