Пермский край отправил Израилю 30 тонн древесной стружки
В 2025 году подобных поставок не было
В начале февраля 2026 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело карантинный фитосанитарный контроль на территории Пермского края. Проверке подверглась партия древесной стружки хвойных пород весом 30 тонн, предназначенная для экспорта в Израиль.
Вся стружка прошла лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, и продукция соответствовала фитосанитарным требованиям Израиля. По результатам проверки и на основании заключений о фитосанитарном состоянии, собственнику груза были выданы фитосанитарные сертификаты.
Отметим, что в 2025 году подобных поставок не было.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.