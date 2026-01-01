Пермский край отправил Израилю 30 тонн древесной стружки В 2025 году подобных поставок не было Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В начале февраля 2026 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело карантинный фитосанитарный контроль на территории Пермского края. Проверке подверглась партия древесной стружки хвойных пород весом 30 тонн, предназначенная для экспорта в Израиль.

Вся стружка прошла лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, и продукция соответствовала фитосанитарным требованиям Израиля. По результатам проверки и на основании заключений о фитосанитарном состоянии, собственнику груза были выданы фитосанитарные сертификаты.

Отметим, что в 2025 году подобных поставок не было.

