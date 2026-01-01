Из-за снегопадов спрос на эвакуацию транспорта в Пермском крае вырос на 44% В Перми рост составил 32% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за январских снегопадов в Пермском крае спрос на услуги специалистов по эвакуации увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Перми рост составил 32%. Такие данные приводит сервис «Авито».

Услуги эвакуатора, готового срочно выехать для погрузки и перевозки застрявшего в снегу транспорта, в январе жители искали в два раза чаще, в Перми — в 2,7 раза чаще. Спрос на эвакуацию легковых автомобилей вырос на 70%, в Перми — на 59%. Спрос на эвакуацию мотоциклов, снегоходов и квадроциклов по региону увеличился на 63%, по Перми — на 50%. На эвакуацию автобусов и микроавтобусов — 42% по краю и на 17% — по Перми, грузовых авто — на 19% и 2% соответственно.

Аналитики также отметили рост спроса на разные способы погрузки транспортных средств. Частичная погрузка с подъёмом одной оси стала востребованнее в Прикамье на 74%, погрузка с помощью крана-манипулятора — на 71%, буксировка с жёсткой сцепкой — на 37%.

