Полномочия по выборам в думу Перми возложили на краевой избирком Депутатов будут выбирать в сентябре

Константин Долгановский

Центральная избирательная комиссия РФ передала избиркому Пермского края полномочия по подготовке и проведению выборов в Пермскую городскую думу. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого избиркома.

Согласно данному постановлению, теперь Избирательная комиссия Пермского края возьмёт на себя ответственность за всю избирательную кампанию, а участковые комиссии Перми будут преобразованы в окружные.

В избиркоме региона отметили, что эта мера направлена на оптимизацию избирательного процесса и унификацию работы на муниципальном уровне в административном центре края.

Голосование состоится 20 сентября 2026 года.

