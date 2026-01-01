Интерес пермяков к Альберту Эйнштейну вырос в три раза Жители города искали информацию о «файлах Эйнштейна» и «острове Эйнштейна» Поделиться Твитнуть

В Перми заметно возрос интерес к Альберту Эйнштейну. Согласно данным Яндекса, количество запросов, связанных с физиком, увеличилось втрое — с 327 в конце декабря до 1134 в начале февраля. Жители города также искали информацию о «файлах Эйнштейна» и «острове Эйнштейна». Об этом пишет «Рифей».

Вероятно, пермяки ошибочно связали имя нобелевского лауреата с Джеффри Эпштейном, американским миллиардером, осужденным за торговлю людьми и вовлечение в проституцию. Эта путаница наблюдается и в других регионах.

Напомним, что Эпштейн устраивал секс-вечеринки на своем острове, где присутствовали политики, бизнесмены и знаменитости шоу-бизнеса. В январе Минюст США обнародовал более 3 млн документов из дела Эпштейна, содержащих упоминания многих известных людей.

